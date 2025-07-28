أسعار غزة للأثرياء فقط.. المانجا بسعر خيالي لم يسبق له مثيل والبندورة تتدلل لتنافس البصل

فلسطين اليوم

شهدت أسعار الفواكه والخضروات في قطاع غزة أرقاماً خيالية حطمت كافة الأرقام القياسية في العالم ،حيث كان سعر المانجو الأعلى بين الفواكه التي دخلت بالأمس وكانت مخصصة للتجار.وقد سمح لها بالدخول.

الفواكه التي حرم منها سكان القطاع على مدار أكثر من 6 شهور تشهد ارقاماً قياسية وخاصة انها لأول مرة تدخل للقطاع ، حيث بلغ سعر كيلو المانجا 200 شيكل أي ما يعادل 60 دولار "

، وبلغ كيلو البلح الاصفر 160 شيكل 48 دولار ، وحبة الموزة الواحدة ب17 شيكل

وكيلو الليمون المصري 100 شيكل .

الخضار غير معفي

هذه الاسعار لم تشفع لباقي أسعار الخضروات التي تشهد هي الأخرى أرقاماً قياسية منذ عدة أشهر وخاصة انها قليلة ومن زراعة محلية ولكن الأسعار الكبيرة الغير مبررة والتي يرجعها التجار لدفعهم "أتاوه" وهو مصطلح مصري لنقل البضاع من جنوب القطاع لجنوبها ، وتبرير أخرين لعدم وجود المواد الزراعية الكافية وتكلفة النقل الغالية وغيرها من الأسباب الغير مبررة.

حيث بلغ سعر البندورة "الطماطم" 100 شيقل أي ما يعادل 30 دولاراً ، في حين بلغ سعر الخيار120 شيقلاً ، وجاء سعر البطاطا ان وجدت كونها "مفقودة 90 شيقلاً ، في حين جاء سعر وقية البصل المفقود منذ عدة اشهر لـ 40 شيقلاً ، والكيلو منه 160 شيقلاً للكيلو .

لتكون غزة في دوامة لم يسبق لها وساحة في منافسة الأسعار الخيال وتدخل في مجاعة لم يسبق لها مثيل على مدار التاريخ .