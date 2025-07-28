غزة تحذر من وفاة آلاف الأطفال الرضّع في قطاع غزة

فلسطين اليوم

حذر المكتب الاعلامي الحكومي بغزة اليوم الاثنين 28 يوليو 2025 ، من خطر وشيك بوفاة آلاف الأطفال الرضّع في قطاع غزة بسبب منع الاحتلال "الإسرائيلي" إدخال حليب الأطفال.

وقال الاعلام الحكومي ان قطاع غزة على أعتاب كارثة إنسانية غير مسبوقة تهدد حياة عشرات آلاف الأطفال الرُّضَّع، نتيجة استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" في منع إدخال حليب الأطفال منذ 150 يوماً بشكل متواصل، في جريمة إبادة صامتة.

وبين انه يوجد أكثر من 40,000 طفل رضيع دون عمر السنة الواحدة معرضون للموت البطيء بسبب هذا الحصار الخانق الإجرامي.

وطالب الاعلام الحكومي بفتح المعابر فوراً ودون أي شروط، والسماح العاجل بإدخال حليب الأطفال والمساعدات الإغاثية، ونحمّل الاحتلال والدول المنخرطة في الإبادة والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن كل روح بريئة تُزهق بسبب هذا الحصار الممنهج.