شهيد طفل جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات شمال وجنوب قطاع غزة

فلسطين اليوم

استشهد طفل، وأصيب آخرون، صباح اليوم الأحد، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منتظري المساعدات شمال وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، نقلاً عن مصادر طبية، باستشهاد طفل وإصابة آخرين بنيران الاحتلال قرب مركز مساعدات جنوب غرب خان يونس.

وأضافت المصادر ذاتها، أن عددا من المواطنين أصيبوا جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات في محور "زكيم" شمال القطاع.

تجدر الإشارة إلى أن 10 شهداء ارتقوا برصاص الاحتلال مساء أمس، أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية شمال غرب غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 59,733 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 144,477 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.