لازاريني: التقاعس عن إدخال المساعدات إلى غزة "تواطؤ"

فلسطين اليوم

أكد المفوض العام لوكالة “الأونروا”، فيليب لازاريني، أن منع الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يكشف عن “تواطؤ دولي فاضح في سياسة التجويع”، محذّرًا من كارثة إنسانية شاملة تطال الأطفال والنساء والمرضى.

وقال لازاريني، في منشور له مساء الأحد عبر منصة “إكس”، إن “رسائل يومية تصل من موظفي الأونروا الجائعين تقول: أبحث عن طعام لأطفالي، لكن لا شيء”، مضيفًا: “كيف يُمكن الرد على رسائل اليأس هذه؟ إنه لأمر مخجل ويُضاعف شعوري بالعجز”.

وشدّد المسؤول الأممي على أن هذا الواقع الكارثي “من صنع الإنسان، ويجري تحت غطاء الإفلات التام من العقاب”، في إشارة مباشرة إلى سياسات الاحتلال. وأوضح أن “الطعام متوفر على بُعد كيلومترات فقط من غزة، والأونروا وحدها تملك مخزونًا كافيًا خارج القطاع لتغطية احتياجات السكان لثلاثة أشهر، لكن لم يُسمح لنا بإدخال شيء منذ 2 آذار/ مارس الماضي”.

ولفت لازاريني إلى أن ما يجري “يتطلب إرادة سياسية حقيقية لإجبار إسرائيل على السماح بإدخال المساعدات”، مشيرًا إلى أن “التقاعس الدولي لم يعد مجرد صمت، بل تواطؤ يفقدنا إنسانيتنا”.

وفي السياق ذاته، أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة أن سياسة الحصار والتجويع الإسرائيلية أسفرت، حتى مساء الأحد، عن استشهاد 86 فلسطينيًا بسبب سوء التغذية، بينهم 76 طفلًا، وسط تفاقم الأزمة وارتفاع أعداد الضحايا إلى 18 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية فقط.

يُذكر أن قطاع غزة يشهد حصارًا مشددًا منذ أكثر من تسعة أشهر في إطار العدوان الصهيوني المتواصل، وسط تصاعد سياسة التجويع كسلاح حرب، ورفض الاحتلال إدخال المساعدات رغم التحذيرات الدولية.