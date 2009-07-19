عمرو: عباس حصل على وعود جدية بشأن مشاركة أبناء فتح الغزيين بالمؤتمر

فلسطين اليوم: غزة

كشف د. نبيل عمرو سفير دولة فلسطين في القاهرة عضو المجلس الثوري لحركة فتح بأن رئيس السلطة محمود عباس حصل على وعود بالغة الجدية بشأن مشاركة أعضاء فتح الغزيين في المؤتمر السادس للحركة المقرر عقده في بيت لحم في الرابع من آب القادم.

وأكد عمرو في لقاء مع كادرات فتح والقوى الوطنية الفلسطينية بمدينة سلفيت أن مشاركة الغزيين هي الضمانة لنجاح المؤتمر وتعبير عن تمسك فتح وإصرارها على وحدة الوطن ومشاركة جميع فعاليات فتح في الداخل والخارج في هذا المؤتمر الهام.

يذكر أن مصر وسوريا كانتا قد أبدتا إستعدادا للسماح لأعضاء فتح من المشاركة في المؤتمر السادس، حيث سيتمكن أبناء غزة من السفر إلى بيت لحم عبر الاراضي المصرية والاردنية، فيما أعربت سوريا عن السماح لأعضاء فتح المقيمين على الأراضي السورية بالسفر إلى بيت لحم وحضور المؤتمر.