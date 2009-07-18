نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 12 ألف امرأة فلسطينية منذ 1967

فلسطين اليوم- رام الله

كشف تقرير صادر عن نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ما يزيد عن 12 ألف امرأة وفتاة فلسطينية منذ بدء الاحتلال في العام 1967، منهن 53 أسيرة ما زلن قيد الاعتقال.

وأشار التقرير، الصادر اليوم السبت (18/7)، إلى اعتقال نحو 850 امرأة منذ اندلاع "انتفاضة الأقصى" في العام 2000، لافتاً النظر إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت مئات الألوف من الأطفال والنساء والشباب والشيوخ منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية.

وبين وجود 53 أسيرة فلسطينية في سجني "الشارون" و"الدامون"، حيث توجد 42 أسيرة محكومة، و8 أسيرات موقوفات، و3 أسيرات رهن الاعتقال الإداري.

وأضاف أنه توجد 5 أسيرات زهرات لم تتجاوز أعمارهن 18 عاماً، إلى جانب وجود 4 أسيرات معتقلات هن وأزواجهن في سجون الاحتلال، وخمس أسيرات معتقلات هن وأخوة لهن، كما أشار التقرير إلى وجود ثلاث أسيرات من قطاع غزة.