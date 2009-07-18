اكتشف أن عروسه بنت أخته قبل القِران بساعتين!

فلسطين اليوم: وكالات

فوجئ شاب سعودي قبل موعد عقد قرانه بساعتين بأنه خال العروس التي تقدم لها من الرضاع بعد ان انهت الأسرتان كافة الاستعدادات لعقد القِران واستدعاء المأذون الشرعي وذبح الذبائح .

وفي التفاصيل ان الشاب طلب من والديه التقدم لطلب يد إحدى بنات إحدى الأسر الكريمة وتمت الموافقة وفرح الوالدان وبدأت الأسرتان في الإعداد لليلة التي تم تحديدها لعقد القران وقام الشاب بشراء الهدايا من الذهب وغيره لتقديمها لعروسه ليلة عقد القران.

وفي الليلة التي سبقت عقد القران توجهت جدته لحضور عرس إحدى قريباتها وفي ثنايا الحديث الجانبي بينها وبين إحدى قريباتها داخل صالة العرس قالت والفرحة تكسو وجهها إنها ستفرح مساء غدٍ بعقد قران حفيدها على ابنة إحدى الأسر موجهة الدعوة لمن تحدثت لهن.. وفي ثنايا الحديث تنبهت إحدى الحاضرات لحديث الجدّة وعلمت أن تلك البنت التي سيتم عقد القران عليها هي ابنة أخت الابن من الرضاع، حيث إن أمها رضعت مع هذا الشاب من جدّتها. وبادرت لتلك الجدّة بالقول إن العريس المذكور يعتبر خال البنت من الرضاع! فأُصيبت الجدّة بالذهول من هول الأمر ولم تصدق في بداية الأمر.. وبعد تفكير عميق استمر حتى ثاني يوم اقتنعت. وقبل موعد عقد القران أخبرتها ابنتها (أم العريس) بالأمر.