مشروع قانون أميركي يمنع ارتداء الحجاب

فلسطين اليوم- وكالات

أثار مشروع قانون في ولاية أوريغون الأميركية التي تقع غرب البلاد والذي يرمي إلى منع المدرسات من ارتداء زي ديني مثل الحجاب أول من أمس معارضة من جانب مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير).

وعلق المجلس في بيانٍ له على مشروع القانون مشيراً إلى أنه «يجبر المسلمين واليهود والسيخ وآخرين على الاختيار بين إيمانهم ومهنتهم»، ومضيفاً أن ارتداء الحجاب «لا يعني القيام بالتبشير وممارسة الفرد لدينه حق يضمنه الدستور».

وتابع بيان المجلس مشدداً على أن المشروع الجديد يمنع المدرسين في المدارس الحكومية من ارتداء لباس ديني أثناء أدائهم مهامهم.