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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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حالة الطقس: ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين

  • 06:34 - 18 يوليو 2009
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فلسطين اليوم-وكالات

تتوقع الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم السبت صيفياً عادياً ويطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما غدا الاحد، فيكون الجو حاراً نسبياً ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام 3-4 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خقيقة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الاثنين، لا يطرأ اي تغير يذكر على الحالة الجوية السائدة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

القدس 31-21 /33-22 /33-22

بيت لحم 31-21 /33-22 /33-22

رام الله 30-21 /32-22 /32-22

طولكرم 32-22 /33-23 /33-24

نابلس 32-22 /34-23 /34-23

قلقيلية 32-22 /33-23 /33-24

جنين 34-23 /36-24 /36-24

سلفيت 31-21 /33-22 /33-22

طوباس 33-22 /35-23 /35-23

غزة 30-23 /31-25 /31-25

الخليل 29-20 /31-21 /31-21

خان يونس 30-23 /31-25 /31-25

أريحا 39-26 /41-27 /41-27

رفح 31-22 /32-24 /32-24

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