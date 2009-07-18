حمى الدراجات النارية تنتقل للضفة..وفاة شاب وإصابة آخر في حادث بالخليل

فلسطين اليوم-الخليل

توفي شاب وأصيب آخر بجروح خطيرة في تصادم دراجة نارية بعمود انارة، وقع في ساعة متاخرة من الليلة الماضية في منطقة واد الهرية في مدينة الخليل.

وقال الرائد احمد العطاونة مدير العلاقات العامة والاعلام في شرطة الخليل: ان الشاب مجاهد زكريا محمود بدوي (21 عاما) توفي، فيما اصيب بصورة خطيرة شادي سميح سليم قفيشة (19 عاما) في حادث سير وقع بواد الهرية .

واوضح الرائد العطاونة ، ان شرطة المرور ابلغت عن وقوع حادث سير في منطقة واد الهرية بمدينة الخليل ، تحركت الشرطة فوراً الى مكان وقوع الحادث وخلال التحقيقات الاولية تبين ان شخصين كانا يقودان دراجة نارية غير قانونية ونتيجة السرعة الزائدة فقدوا السيطرة عليها، ما ادى الى انحرافها نحو الجهة اليسرى وصدمت بعمود انارة في وسط الجزيرة، واصيبا اصابات بليغة نقلا على اثرها الى مستشفى الاهلي وادخلا الى قسم العمليات لتلقي العلاج اللازم الا ان ارادة الله نفذت وتوفي الشاب مجاهد والآخر لا يزال قيد العلاج " .

واضاف الرائد العطاونة انه تم ابلاغ النيابة العامة بحالة الوفاة والشرطة لا تزال تحقق في الحادث لمعرفة كافة ملابساته وان الدراجه النارية فقدت من مكان وقوع الحادث قبل وصول الشرطة .

وناشد العقيد رمضان عوض مدير شرطة الخليل جميع اولياء الامور والمواطنين بعدم السماح لابنائهم بقيادة المركبات او الدراجات غير قانونية وبدون الحصول على رخصة القيادة حفاظاً على حياتهم وسلامة الجميع.