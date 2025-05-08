القائد الحوثي: صمت العرب والمسلمين تجاه ما يجري بغزة ليس له مبرر

فلسطين اليوم- وكالات

قال قائد حركة أنصار الله اليمنية عبد الملك بدر الدين الحوثي إن العدو الإسرائيلي يواصل لـ 19 شهرا عدوانه الهمجي على غزة ويستمر في جريمة القرن.

وأضاف الحوثي في تصرح له اليوم الخميس: "من المؤسف جدا أن تكون جريمة القرن في غزة في عمق البلاد الإسلامية وتجاه جزء من هذه الأمة وبمرأى ومسمع من كل العالم".

وأشار الى أن جرائم الإبادة في غزة لها تبعات كبيرة تتعلق بالمسؤولية على الأمة الإسلامية وفي مقدمتها العرب

و أوضح أن تفريط العرب والمسلمين الكبير في مسؤوليتهم المقدسة والعظيمة في الجهاد في سبيل الله والوقوف ضد الظلم ليس له مبرر ويترتب عليه المقت من الله.

وقال: "من المؤسف والمحزن والرهيب أن تكون الأمة الإسلامية وفي مقدمتها العرب بمئات الملايين وأن يقتل أبناء الشعب الفلسطيني يوميا في مجازر وحشية رهيبة جدا".