مجزرة مروعة.. 20 شهيدا في قصف الاحتلال مدرسة بمخيم البريج

فلسطين اليوم

استشهد وأصيب عشرات المواطنين، مساء اليوم الثلاثاء، في مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال باستهداف مدرسة في مخيم البريج وسط قطاع غزة.





وبحسب مصادر محلية، استشهد 20 مواطنا وأصيب العشرات في حصيلة غير نهائية بعد قصف جيش الاحتلال مدرسة أبو هميسة للنازحين بمخيم البريج وسط القطاع.

وبحسب المصادر، وصلت جثامين الشهداء، بينهم أطفال، المصابون إلى مستشفيي العودة شهداء الأقصى وسط القطاع.

وأكد المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى أن الضحايا ما يزالون تحت الأنقاض جراء القصف الإسرائيلي على مخيم البريج.

وتُواصل قوات الاحتلال الإبادة الجماعية والتجويع ضد المدنيين في قطاع غزة لليوم الـ 578، تزامنًا مع فرض حصار مُطبق على القطاع بإغلاق المعابر كافة ومنع إدخال الدواء والمساعدات الإنسانية والغذاء منذ أكثر من شهرين.