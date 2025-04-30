جُلهم من المحافظة الوسطى: يوم دام جديد خلف شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس 30 أبريل 2025، حرب الإبادة على قطاع غزة مخلفاً عشرات الشهداء والجرحى يومياً، وفارضاً في الوقت نفسه حصاراً مشدداً أسفر عن أزمة إنسانية غير مسبوقة في تاريخ القطاع.

وندّدت منظمة العفو الدولية، بـ"إبادة جماعية" ترتكبها إسرائيل "على الهواء مباشرة" في غزة، حيث وقع الفلسطينيون في براثن اليأس بفعل الحرب وحرمانهم من المساعدات الإنسانية.

وارتقى16 شهيدًا في القصف والغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة 12 منهم استشهدوا وسط القطاع.

فقد ارتقى 3 شهداء جراء قصف شقة سكنية في المخيم الجديد بالنصيرات، وهم أحمد أحمد وزوجته وطفلته.

كما استشهد 3 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة حمدان في مخيم 2 بالنصيرات وسط قطاع غزة؛ هم، بهاء محمد حمدان، فاطمة محمد حمدان، وميس محمد حمدان.

فيما ارتقى شهيد وعدد من المفقودين جراء استهداف منزلا سكنيا لعائلة أبو جريبان قرب مدرسة السوارحة جنوب غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

فيما جددت مدفعية الاحتلال المتمركزة شرقي مدينة غزة قصفها باتجاه المناطق الشمالية من القطاع.