5 شهداء في مجزرة للاحتلال في مواصي خانيونس

فلسطين اليوم

استشهد 6 مواطنين بينهم أطفال، مساء اليوم الثلاثاء، في مجزرة جديدة لجيش الاحتلال عقب قصفه خيمة نازحين شمال غربي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وبحسب مصادر طبية ومحلية فإن 6 شهداء ارتقوا؛ بينهم طفلان شقيقان، جراء قصف مسيرة إسرائيلية حربية، خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي، شمال غربي مدينة خان يونس

ووفق المصادر فإن الشهداء هم: الطفلان الشقيقان يوسف عبد القدوس سليمان المدلل (9 سنوات)، وميسرة عبد القدوس سليمان المدلل (8 سنوات)، بالإضافة للمسن منصور محمد منصور أبو معمر (75 عاما) والمواطنين صبحي إسماعيل جرغون وعبد الرحمن محمد المغاري، ومحمد كمال زنون.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بارتقاء 34 مواطنا مدنيا وإصابة العشرات، في غارات الاحتلال على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء.