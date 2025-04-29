شهداء وجرحى بقصف الاحتلال لمناطق بقطاع غزة

فلسطين اليوم

استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون، الليلة الماضية، في قصف للاحتلال الإسرائيلي جنوب مواصي مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية: انتشال 4 شهداء واجلاء اكثر من 30 إصابة أثر استهداف مدفعي على خيام النازحين في منطقة الإقليمي غرب مدينة رفح ونقلهم الي مستشفى الصليب الأحمر غرب رفح".

1_الطفلة مسك شلوف

2_عزيزة فوجو

3_الطفل نبيل زعرب

4_ الطفل صبا لؤي القاضي

كما وقعت عدة إصابات جراء قصف الاحتلال محيط مسجد الفرج شرق مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأعلنت المصادر ذاتها، استشهاد مواطن متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام في خان يونس.

وشن طيران الاحتلال الحربي غارات على بلدة القرارة شمال خان يونس، وشمال مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، يتواصل القصف المدفعي في منطقة المصدر وشرق المغازي وسط القطاع.

جدير ذكره أنه منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52,314 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 117,792 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.