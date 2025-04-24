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50 شهيد خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية غزة اليوم الخميس 24 أبريل 2025، وصول مستشفيات قطاع غزة 50 شهيد(منهم 2 شهيد إنتشال)، و 152 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ولازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 51,355 شهيد و 117,248 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.
فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 (1,978 شهيد، 5,207 اصابة).