لجان المقاومة: المجازر بغزة ترتكب بقرار وسلاح أميركي

فلسطين اليوم

استنكرت لجان المقاومة في فلسطين، اليوم الأربعاء، ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة مدرسة يافا ، مؤكدة أن هذه المجازر وحرق النازحين يفضح عجز وخنوع المجتمع الدولي.

وقالت لجان المقاومة في بيان، "الجرائم الصهيونية والإبادة الجماعية وقتل كل معاني الحياة ومقدراتها في غزة تتم بقرار وسلاح ومشاركة وتشجيع أمريكي".

وأضافت اللجان أن "استمرار المحرقة الدموية الصهيونية بحق شعبنا والتي كان آخرها قصف مدرسة يافا إمعان على مواصلة حرب الإبادة الجماعية:

ودعت لجان المقاومة إلى تصعيد الحراك والفعاليات في كل الساحات والميادين، مشددة على أن ذلك بات ضرورة إنسانية لمساندة ونصرة الشعب الفلسطيني ووقف المحرقة "الصهيوأمريكية".