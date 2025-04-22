الاحتلال يهدم منزلين شرق سلفيت

فلسطين اليوم

هدمت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، منزلين في قرية اسكاكا شرق سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد رئيس المجلس القروي في اسكاكا أسامة الظاهر، بأن آليات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من القرية، وشرعت بهدم منزلين يعودان للشقيقين إياد ومؤيد حرب.

وأوضح الظاهر، أن المنزل الأول قيد الإنشاء يعود للمواطن إياد، في حين أن المنزل الثاني يعود لشقيقه مؤيد، وهو مأهول منذ أكثر من 3 سنوات، وتبلغ مساحته نحو 170 مترا مربعا، ويتكون من طابق واحد.

وتسرع سلطات الاحتلال من وتيرة عمليات هدم منازل والمنشآت في الضفة والقدس لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني.