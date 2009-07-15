الزمالك يتعادل مع نيوشاتل في ثالث تجاربه الودية

نيوشاتيل/ تعادل الزمالك مع نيوشاتل السويسري بهدف لكل فريق في ثالث تجاربه الودي بمعسكره الإعدادي المقام في سويسرا.
سجل هدف الزمالك شريف أشرف في الدقيقة 65 من اللقاء، وتعادل نيوشاتل في الدقيقة 75 من عمر المباراة.
ودفع الجهاز الفني بقيادة السويسري ميشيل ديكاستل بعدد من الوجوه التي لم تشارك في المباراتين السابقتين بقيادة أيمن عبد العزيز وأشرف وصبري رحيل وأندرسون.
وحصل عمرو زكي وعبد الواحد السيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد الميرغني وحازم إمام على راحة من المشاركة في اللقاء.
ونقل الموقع الرسمي للزمالك تصريحات لديكاستل أبدى فيها رضاه عن المستوى الجيد الذي ظهر به اللاعبين خلال اللقاء والأداء القوي الذي قدموه.
ومن ناحية أخرى، وصلت إلى اتحاد الكرة البطاقة الدولية الخاصة بالغاني ابراهيم أيو لاعب وسط الفريق المنضم حديثا من نانيا الغاني.