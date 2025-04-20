9 شهداء جراء قصف متواصل في غزة وخانيونس

فلسطين اليوم

5 شُهداء من بينهم سيدة بأستهداف من طائرة مُسيرة قُرب كف صوفا شرقي رفح ولم يتم انتشالهم حتى الان بسبب صعوبة الوصول للمكان كونها منطقة خطيرة.

ارتفاع عدد الشهداء إلى 5 شهداء بقصف الاحتلال على شارع النخيل بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

استشهاد إسماعيل العقاد واصابة 4 آخرين بقصف منزل المواطن اسماعيل عوف العقاد محيط الضابطة الجمركية شرق خانيونس.

قصف مدفعي يستهدف محيط تبة الصوراني في حي التفاح شرق مدينة غزة.

طيران الاحتلال يشن غارة جوية على حي المنارة جنوب خانيونس جنوب قطاع غزة

استشهاد المواطن غسان قريقع ونجله عبد الرحمن في غارة إسرائيلية استهدفت شارع وادي العرايس شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

شهيد وعدد من الجرحى في استهداف الاحتلال مجموعة من المزارعين في منطقة عبسان الكبيرة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

قصف مدفعي متواصل يستهدف مناطق حي السلام وشمال شرق رفح



إطلاق نار مستمر من الطيران المروحي شمال شرق رفح

