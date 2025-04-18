25 شهيداً في غزة منذ فجر اليوم

فلسطين اليوم

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الجمعة 18 ابريل 2025، عن حصيلة الشهداء في قطاع غزة إثر استمرار العدوان الإسرائيلي، منذ فجر اليوم.

وأفادت المصادر لقناة "الجزيرة" الفضائية، باستشهاد 25 مواطناً في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة.

وفي 18 آذار/مارس المنصرم، استئناف جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، بعد أن تنصل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لاتفاقات وقف إطلاق النار، وواصل حرب الإبادة الجماعية التي بدأها في أكتوبر 2023.

وارتفعت حصيلة العدوان منذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 51 ألفًا و65 شهيدًا، و116 ألفًا و505 إصابة.