33 شهيدا في سلسلة غارات أميركية على اليمن

فلسطين اليوم

تجدد، مساء اليوم الخميس، العدوان الأميركي على اليمن، باستهداف الطائرات الحربية للمجمع الحكومي لمديرية مُكيراس جنوبي محافظة البيضاء وسط اليمن، بـ3 غارات.

وأفادت وسائل إعلام يمنية، باستشهاد 33 مواطنا، بينهم 5 مسعفين، وإصابة 88 آخرين في سلسلة غارات أميركية على ميناء رأس عيسى في شمال غرب الحديدة.

وفي محافظة صنعاء، شن الطيران الأميركي غارتين استهدفتا منطقة الصَمَع في مديرية أرْحَب شمالي العاصمة.

وأمس الأربعاء، شنّ الطيران الحربي الأميركي سلسلة غارات عنيفة على محافظات صنعاء والجوف والحديدة، فيما ارتقى شهيد في حي النهضة السكني في مديرية الثورة، شمال العاصمة.