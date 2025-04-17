سلسلة غارات أميركية على اليمن

فلسطين اليوم

تجدد، مساء اليوم الخميس، العدوان الأميركي على اليمن، باستهداف الطائرات الحربية للمجمع الحكومي لمديرية مُكيراس جنوبي محافظة البيضاء وسط اليمن، بـ3 غارات.

وفي محافظة صنعاء، شن الطيران الأميركي غارتين استهدفتا منطقة الصَمَع في مديرية أرْحَب شمالي العاصمة.

كما شن سلسلة غارات على ميناء رأس عيسى النفطي شمالي غرب مدينة الحديدة، غرب اليمن.

وأمس الأربعاء، شنّ الطيران الحربي الأميركي سلسلة غارات عنيفة على محافظات صنعاء والجوف والحديدة، فيما ارتقى شهيد في حي النهضة السكني في مديرية الثورة، شمال العاصمة.