لازاريني: الاحتلال منع دخول الإعلام الدولي لغزة

فلسطين اليوم

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت دخول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة، ما يغذي الدعاية والتضليل الإعلامي.

وقال لازاريني في منشور على موقع "إكس": "منذ بدء الحرب قبل عام ونصف، منعت السلطات الإسرائيلية دخول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة لتغطية الأحداث بشكل مستقل، ما يغذي الدعاية والتضليل الإعلامي وينشر نزع الصفة الإنسانية".

وأوضح أن الصحفيين الفلسطينيين يواصلون عملهم البطولي ويدفعون ثمناً باهظاً، فقد استشهد 170 منهم حتى الآن".

وأضاف لازرايني: "التدفق الحر للمعلومات والتقارير المستقلة، يشكل أمراً أساسياً للحقائق والمساءلة أثناء النزاعات، متابعًا: ‏"وفي الوقت نفسه، يتم التشكيك في الروايات الموثوقة وشهادات شهود العيان من منظمات الإغاثة".

وتابع: "غزة لا ينبغي أن تكون استثناء، لقد حان الوقت لإدخال وسائل الإعلام الدولية إلى القطاع".