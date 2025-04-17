ليلة دامية في غزة: 21 شهيداً في مجزرتين شمال وجنوب قطاع غزة

فلسطين اليوم

استُشهد أكثر من 21 مواطنًا فلسطينيًا، مساء الأربعاء، في مجزرتين ارتكبهما جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق نازحين في شمالي وجنوبي قطاع غزة.

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني في تصريحٍ مقتضب، بانتشال أكثر من 15 شهيدًا، معظمهم من النساء والأطفال، جراء استهداف إسرائيلي مباشر لخيام النازحين في نهاية شارع الأسطبل بمواصي خان يونس، وأدى هذا القصف إلى اشتعال النيران في الخيام، مما أسفر عن احتراق الجثامين والمصابين.

قالت مصادر محلية إعلامية، إن 15 فلسطينيًّا استُشهدوا وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين من عائلة "أبو الروس"، مشيرة إلى أن النيران اشتعلت في الخيام.

شهداء عائلة أبو الروس الذين ارتقوا هذه الليلة:

١.الشهيـدة: آمنة عبدالكريم أبو الروس"أم رمزي".

٢.الشهيـد: محمود أحمد أبو الروس.

٣.الشهيـدة: ناهد زايد أبو الروس «خطاب» "أم أحمد".

٤.الشهيـدة: تحرير إبراهيم أبو الروس"أم عمر".

٥.الشهيـدة: نور زهير أبو الروس.

٦.الشهيــد الطفل: أحمد زهير أبو الروس.

٧.الشهيدة الطفلة: فرح زهير أبو الروس.

٨.الشهيــد الطفل: أحمد نضال أبو الروس.

٩.الشهيـد الطفل: سيف نضال أبو الروس.

١٠.الشهيـدة الطفلة: آية نضال أبو الروس. .

يُشار إلى أن بقية جثامين الشهداء وصلت إلى مستشفى ناصر الطبي في حالة مأساوية، حيث كانت معظم الجثث متفحمة -بينهم 3 أطفال- ويتصاعد منها الدخان حتى وصولها إلى المستشفى.

وفي قصف مماثل، استهدف الاحتلال خيمة للنازحين لعائلة "العطل" في منطقة الرَزّان قرب مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع؛ أسفرعن استشهاد ستة مواطنين بينهم 4 أطفال، جرى نقل جثامينهم إلى المستشفى.

ومنذ فجر الأربعاء، استشهد 21 مواطنًا وأصيب العشرات جراء القصف المتواصل على كافة مناطق قطاع غزة، وفق مصادر طبية.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، استئناف الإبادة الجماعية والحرب العدوانية ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة، تزامنًا مع ارتكاب جرائم حرب ومجازر موصوفة.

وارتفع إجمالي شهداء القطاع إلى 51 ألفاً و25 شهيدًا، بينما سُجلت و116 ألفًا و432 إصابة. في القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 30 على التوالي، استئناف الإبادة الجماعية والحرب العدوانية ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة، تزامنًا مع ارتكاب جرائم حرب ومجازر موصوفة.

وارتفع إجمالي شهداء القطاع إلى 51 ألفاً و25 شهيدًا، بينما سُجلت و116 ألفًا و432 إصابة. في القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023.