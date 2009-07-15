عضو في مركزية « فتح »: سنتخذ إجراءات بحق القدومي بعيداً عن الإعلام

فلسطين اليوم : غزة

كشف عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" وممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، النقاب عن أن اللجنة المركزية لـ"فتح" ستعقد اجتماعاً طارئاً خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشة تداعيات تصريحات فاروق القدومي والعمل على معالجة هذا الملف.

وقال زكي خلال نشرة "حصاد اليوم" على "الجزيرة" الليلة الماضية،:" إن اللجنة واحتراماً للعلاقة التاريخية ستتخذ إجراءات بعيدة عن الإعلام على أن يتم تبليغها للقدومي بشكل داخلي، وذلك حتى لا يتشفى الآخرون وكي لا يتم نشر مثل هذا الغسيل أمام وسائل الإعلام"، على حد قوله.

وطمأن زكي الجميع بأنه "لن يكون هناك انشقاقات داخل حركة "فتح" ولا أي تداعيات"، مشيراً إلى أنه كان يتمنى ألا يتم إقحام الرئيس الراحل ياسر عرفات في الخلافات الداخلية.

وفيما يتعلق بوفاة عرفات، قال زكي: "نعترف أن إسرائيل هي وراء تسميم الرئيس الراحل ياسر عرفات"، مستدركاً بالقول: "كنت أتمنى ألا يتم تفجير مثل هذه القنبلة من الأخ أبو اللطف في هذا الوقت الحساس".