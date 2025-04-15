فلسطين اليوم

اقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين، اليوم الثلاثاء 15-4-2025، المسجد الأقصى المبارك بالمدينة المقدسة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى وتجولوا في باحاته وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية وسط فرض شرطة الاحتـلال قيودا مشددة على دخول المصلين الوافدين للمسجد ".

وحولت شرطة الاحتــلال البلدة القديمة ومحيط الأقصى إلى ثكنة عسكرية لتأمين اقتحامات المستوطنين واستفزازاتهم

وقالت مصادر محلية: مجموعات المستوطنين وبأعداد كبيرة تستأنف اقتحامها للمسجد الأقصى المبارك في ثالث أيام ما يسمى "عيد الفصح العبري".

وكانت قد احتشدت "أعداد كبيرة من المستوطنين عند باب الأسباط استعدادا لاقتحام المسجد الأقصى".