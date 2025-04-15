استمرار العدوان.. 6 شهداء بقصف الاحتلال مناطق متفرقة بقطاع غزة

فلسطين اليوم

استشهد ستة مواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الثلاثاء 15-4-2025، إثر قصف الاحتلال خيام النازحين في مناطق متفرقة في قطاع غزة وسط استمرار العدوان الإسرائيلي.

وفي منطقة المواصي غرب خان يونس، استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال لأحد الخيام في المنطقة.

وقالت مصادر محلية: " استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين جراء استهداف أحد الخيام بمواصي خانيونس والشهداء وهم: محمد إبراهيم الطهراوي من رفح، وخليل محمود حسونة، وممدوح عطية القاضي".

كما استشهد مواطنان في قصف خيمة لعائلة حمدان محيط أحد الملاعب المقابلة لقرية كنعان في بيت لاهيا، وهما: هيثم حمدان، ومحمود حمدان.

جدير ذكره أنه ارتفع عدد الشهداء منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 50 ألفا و983 شهيدا.