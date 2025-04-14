إصابات في قصف للاحتلال على خان يونس

فلسطين اليوم

أُصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، مساء اليوم الإثنين، جرّاء قصف نفّذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، في وقتٍ يواصل فيه الاحتلال تصعيد عدوانه المستمر على القطاع منذ أكثر من ستة أشهر.

وأفاد مراسلنا بأنّ طائرات الاحتلال استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، بعضها وصفت بالخطيرة. كما شنّت طائرات الاحتلال غارة أخرى على محيط الحي الياباني غربي المدينة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين، وتسبّب بأضرار مادية في الممتلكات.

وتتزامن هذه الاعتداءات مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي بدأ في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأدى حتى الآن إلى استشهاد 50,983 مواطناً، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب إصابة 116,274 آخرين، وفق حصيلة غير نهائية، نظراً لتعذّر وصول طواقم الإسعاف إلى أماكن القصف، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الشوارع.