الأونروا": غزة تغرق بالجوع والموت والحصار وتواجه جحيماً متصاعداً

فلسطين اليوم

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، أنّ قطاع غزة يشهد انهياراً كاملاً في الأوضاع الإنسانية، واصفاً ما يحدث بأنه "جحيم متصاعد"، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، وتفاقم المجاعة، وانتشار الأمراض، وغياب أي مكان آمن للمدنيين في القطاع المحاصر.

وفي مقابلة خاصة مع وكالة "الأناضول" على هامش مشاركته في "منتدى أنطاليا الدبلوماسي"، أشار لازاريني إلى أنّ الأوضاع الراهنة تفوق في مأساويتها كل السيناريوهات المتوقعة بعد انهيار الهدنة، قائلاً: "كنا نعتقد أن غزة في جحيم قبل الهدنة، لكن ما بعد انهيارها تجاوز كل ما تخيّلناه من سوء".

مجاعة تلوح في الأفق والمعابر مغلقة

لازاريني حذّر من أن المساعدات الإنسانية داخل غزة أوشكت على النفاد، نتيجة الحصار الإسرائيلي المُطبق منذ أكثر من شهر، مؤكداً أنّ إغلاق المعابر منذ الثاني من آذار/مارس الماضي تسبب بانقطاع تام للمساعدات والبضائع عن أكثر من مليوني فلسطيني، في خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف المسؤول الأممي أنّ فرق "الأونروا" لم تعد تملك ما توزّعه من مساعدات، وأن ما تبقّى من الإمدادات الأساسية في المستودعات شارف على النفاد بالكامل، ما يُنذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة في تاريخ القطاع.

وتابع: "المعاناة اليومية لسكان غزة تفوق الوصف. الناس يُجبرون على التنقّل باستمرار بفعل أوامر الإخلاء، بينما يتعرضون للقصف اليومي، ويعيشون في ظروف قذرة وغير إنسانية"، مشدداً على ضرورة إلغاء الحصار فوراً وتسهيل دخول المساعدات دون شروط سياسية.

وكانت وكالة "الأونروا" قد أصدرت بياناً يوم الجمعة الماضي حذّرت فيه من أنّ القطاع بات على أعتاب "جوع شديد للغاية"، مشيرة إلى أن المدنيين عالقون في دوامة موت مفتوحة بفعل سياسة "التجويع الممنهج".

استهداف العاملين الإنسانيين.. “تصعيد خطير”

في السياق ذاته، دان لازاريني استمرار استهداف العاملين في المجال الإنساني في قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، واصفاً ذلك بـ"الانتهاك الصارخ" للقانون الدولي.

وقال إن مقتل 15 فرداً من الطواقم الإغاثية، بينهم كوادر طبية وعناصر من الدفاع المدني، خلال شهر آذار/مارس فقط، يُعد "مستوى جديداً من التصعيد"، ويعكس "تجاهلاً متعمّداً لسلامة الطواقم الإنسانية العاملة على الأرض".

وأضاف: "هويات الضحايا كانت معروفة، وقد قُتلوا بشكلٍ ممنهج، واحداً تلو الآخر. هذا يوجب فتح تحقيق دولي مستقل لمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم".

وأشار إلى أن أبرز هذه الانتهاكات تمثّل في مجزرة وقعت بتاريخ 23 مارس الماضي، عندما استهدفت قوات الاحتلال طاقماً إغاثياً مؤلفاً من تسعة عناصر، من بينهم خمسة من الدفاع المدني وموظف أممي، أثناء استجابتهم لنداءات استغاثة من مدنيين في حي تل السلطان بمدينة رفح، جنوبي القطاع.

دعوات لوقف الحرب والإفراج عن الأسرى

وشدّد المفوض الأممي على ضرورة وقف الحرب فوراً، معتبراً أن إنهاء الكارثة في غزة يبدأ برفع الحصار والسماح بتدفق المساعدات. كما جدّد دعوة "الأونروا" للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة ضمن إطار تسوية تضمن إنهاء النزيف الإنساني وعودة الهدوء.

وأكد لازاريني أن "الأونروا" مستمرة في أداء دورها الإنساني رغم الظروف القاسية التي تعمل فيها، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته ومنع وقوع المزيد من الكوارث في القطاع.

واختتم حديثه قائلاً: "إذا لم يتم التحرّك سريعاً، فإننا سنشهد انهياراً كاملاً في غزة، ليس فقط على المستوى الإنساني، بل أيضاً على المستوى الأخلاقي للمجتمع الدولي".