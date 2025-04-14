مصر وقطر تؤكدان دعمهما لعقد مؤتمر لإعمار غزة

فلسطين اليوم

الدوحة – أكدت مصر وقطر، اليوم الإثنين، موقفهما الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، ووقوفهما إلى جانب خطة إعادة إعمار قطاع غزة، داعيتين إلى انعقاد مؤتمر دولي تستضيفه القاهرة لتحقيق هذا الهدف.

وجاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب قمة مصرية قطرية عقدت في العاصمة القطرية الدوحة، جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث بحثا مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وسبل وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وشدد الجانبان على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية العربية الأولى، مجددين التأكيد على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، ورفضهما القاطع لمحاولات التهجير القسري.

كما أكد البيان دعم البلدين لجهود المصالحة الوطنية الفلسطينية، وضرورة توحيد الصف الفلسطيني، إلى جانب أهمية تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ إلى غزة، والتقدم في ملف تبادل الأسرى.

وتناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مختلف المجالات، وسط توافق مصري قطري على ضرورة بلورة أفق سياسي يُنهي معاناة الفلسطينيين ويضمن حقوقهم المشروعة.