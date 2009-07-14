وزارة المواصلات الإسرائيلية تؤكد تصميمها تنفيذ مخطط عبرنة الأسماء في لافتات الطرق

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

قالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية إن وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس مصمم كما يبدو على المضي قدما في مخططه الهادف إلى تهويد أو عبرنة الأسماء في لافتات الطرق رغم الانتقاد الشديد اللهجة الذي تعرض له أمس بهذا الشأن.

وأفادت الصحيفة أن وزارة المواصلات ستنشر خلال أيام في موقعها على شبكة الانترنت - القائمة المعدلة لأسماء ما لا يقل عن 2500 تجمعا سكنيا أقر كاتس استبدالها بأسماء عبرية بالحروف العربية.

وأضافت أن الوزارة ستعمّم - بالتوازي - التعليمات الجديدة بهذا الخصوص على كافة الجهات المعنية وذات الصلة بالأمر مثل دائرة الأشغال العامة - وشركة طريق عابر إسرائيل وشركة طريق أيالون السريع والسلطات المحلية.

وتقول (يديعوت) ايضا ان لافتات الطرق الاولى مع الاسماء المعدلة - بما في ذلك استبدال الاسم اورشليم القدس ب - يروشلايم ستشاهد على الطرق في الشهر المقبل.

واللافت ان مخطط كاتس بشان عبرنة الاسماء العربية للتجمعات السكنية في لافتات الطرق اثارت امس موجة عارمة من السخط والاستنكار في المحافل السياسية والحزبية وبخاصة لدى اعضاء الكنيست العرب الذين اكدوا ان الوزير كاتس (أخذته العزّة بالإثم).