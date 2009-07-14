بلال الحسن: اتهامات القدومي لعباس ودحلان سطحية .. و« فتح » انشطرت

فلسطين اليوم : بيروت

وصف كاتب وإعلامي فلسطيني اتهامات عضو اللجنة المركزية في حركة "فتح" فاروق القدومي للرئيس محمود عباس ومحمد دحلان بأنه "سطحي وغير مقنع"، وأكد أن حركة "فتح" قد انشطرت على الأرض الواقع إلى جناحين أحدهما مقاوم بزعامة فاروق القدومي وهو الأقوى والآخر راضخ للاحتلال بزعامة محمود عباس.

وقلل الكاتب والإعلامي الفلسطيني بلال الحسن في تصريحات صحفية من أهمية التصريحات التي أطلقها عضو اللجنة المركزية في حركة "فتح" فاروق القدومي بشأن تواطؤ محمود عباس ومحمد دحلان في قتل الرئيس الراحل ياسر عرفات وعدد من قادة المقاومة.

وقال: "تصريحات القدومي لم أقتنع بها وهي كلام سطحي ليس له أي دليل مادي يؤكده، وهي تأتي في سياق الصراع الدائر بين مكونات حركة "فتح" لا أكثر ولا أقل".

وأشار الحسن إلى أن حركة "فتح" انشطرت عمليا إلى نصفين أحدهما مقاوم والآخر راضخ، وقال: "لقد حصل الانشقاق عمليا داخل حركة "فتح" بين أهل الداخل والخارج، أهل الرضوخ للاحتلال وأهل المقاومة. أهل المقاومة بزعامة القدومي وأهل الداخل وهم الأقلية بزعامة محمود عباس الذي بدأ في تجويع الناس للسيطرة عليهم"، كما قال.

وعمّا إذا كان لانشطار حركة "فتح" أي انعكاسات على مسار الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة، قال الحسن: "محمود عباس لا يريد حواراً مع "حماس" ولا يريد مصالحة، ولذلك لا جدوى من حوار القاهرة، فمحمود عباس متحالف مع إسرائيل وأمريكا ومصر صامتة حتى الآن"، على حد تعبيره.