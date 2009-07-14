« تل أبيب » تريد مفاوضات بلا شروط مع دمـشق

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

قال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون أمس إن المفاوضات مع سوريا في حال استؤنفت "ستكون بلا شروط مسبقة"، وأن إسرائيل لن تأتي لأي مفاوضات محسومة سلفاً".

جاءت أقواله للإذاعة العسكرية تعقيباً على الخبر الرئيس في صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن وصول الدبلوماسي الأميركي فريدريك هوف المسؤول عن الملف السوري – الإسرائيلي في طاقم عمل الموفد الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل، إلى "إسرائيل" حاملاً معه مقترحات لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل وسوريا التي سيزورها في اختتام زيارته لإسرائيل".

وأفادت الصحيفة:" أن أيالون استبعد أن يعرض هوف على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الجيش أيهود باراك "خريطة بالحدود المستقبلية بين إسرائيل وسوريا وبالترتيبات الأمنية في الجولان" التي تمت بلورتها أخيراً في واشنطن.