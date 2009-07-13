البدء بإزالة مخلفات وركام مجمع السرايا الأمني اليوم

فلسطين اليوم : غزة

أعلنت وزارة الأشغال العامة في غزة، أن طواقم العمل ستبدأ اليوم الاثنين، بإزالة مخلفات مجمع السرايا الأمني وسط مدينة غزة، وذلك في إطار مشروع إزالة مخلفات الحرب الإسرائيلية الذي بدأ بتنفيذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي " UNDP ".

وقال وكيل الوزارة إبراهيم رضوان في تصريح صحفي: "إنه من المقرر أن تبدأ أعمال الإزالة والتنظيف في مقر السرايا بالتنسيق مع برنامج " UNDP " اعتباراً من يوم اليوم".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت نهاية الأسبوع الماضي بدء تنفيذ مشروع يمتد عاماً كاملاً بهدف إزالة ما قدرته بنحو 420 ألف طن من مخلفات وركام المباني المدمرة والمتضررة في الحرب على غزة بتكلفة تقدر باثني عشر مليون دولار أمريكي.