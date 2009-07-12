صحة غزة تؤكد خلو القطاع من أنفلونزا الخنازير

فلسطين اليوم: غزة

أكد وزير الصحة في حكومة غزة باسم نعيم خلو القطاع من إصابات مرض أنفلونزا الخنازير، مشيراً إلى أنه تم التعامل مع حالتين مشتبه بهما وتم التأكد من سلامتهما مخبرياً.

وأوضح نعيم خلال اجتماعه بكتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي أن الوزارة قامت بإجراءات وقائية لمواجهة الوباء عبر تشكيل لجنة من عدد من الوزارات كالصحة والزراعة والحكم المحلي والداخلية وسلطة المعابر لمكافحة المرض.

وأشار نعيم إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع سلطة المعابر بتركيب كاميرا حرارية تكشف أي شخص حامل لوباء أنفلونزا الخنازير يريد الدخول للقطاع.