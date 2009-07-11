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العثور على جثة شهيد تحت أحد المنازل المدمرة جراء الحرب على غزة

  • 15:59 - 11 يوليو 2009
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فلسطين اليوم – غزة

عثرت طواقم الإسعاف اليوم السبت على جثة الشهيد عبد الله نعيم في العشرينات من العمر، تحت ركام أحد المنازل المدمرة بالقرب من برج واعد في منطقة الجامعة الإسلامية جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

 

وقال الدكتور معاوية حسنين مدير عام الاسعاف والطوارئ في مستشفيات القطاع انه عثر على جثة الشهيد متحللة تحت ركام احد المنازل المدمرة بالقرب من برج واعد في منطقة الجامعة الاسلامية.

 

واضاف حسنين انه تم نقل جثمان الشهيد الى مستشفى دار الشفاء في مدينة غزة, مشيرا الى ارتفاع عدد شهداء الحرب الاسرائيلية الى 1505 شهداء.

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