مسؤول ملف « شاليط » يلتقي مدير المخابرات المصرية الأسبوع المقبل

فلسطين اليوم : ترجمة خاصة

يتوجه حغاي هداس مبعوث رئيس الوزراء الإسرائيلي الخاص في مفاوضات الجندي الأسير جلعاد شاليط، إلى القاهرة الأسبوع القادم، حيث يلتقي مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان.

وكان هداس قد أطلع اليوم الجمعة، أعضاء اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون ملف الأسرى الفلسطينيين على الخطوات المتوقع اتخاذها قريباً لإبرام صفقة التبادل.

يشار إلى أن هداس قد قال خلال لقائه مع والد الجندي نوعم شاليط بالأمس،:" إن هناك تقدماً مهماً قد طرأ في مفاوضات صفقة شاليط".

وأشارت القناة الإسرائيلية العاشرة إلى أنه في إسرائيل يبدون تفاؤلاً كبيراً بأن تؤدي جولة المفاوضات الجديدة حول شاليط إلى انطلاقة.