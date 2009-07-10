مؤسس الحملة الأوروبية: عباس يحاول إفشال كل نشاط يناصر القضية الفلسطينية

فلسطين اليوم : غزة

أكد أمين أبو راشد، مؤسس الحملة الأوروبية لكسر حصار غزة، على أن زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى العاصمة القبرصية تهدف إلى منع انطلاق المزيد من السفن إلى القطاع الساحلي.

وأوضح أبو راشد في بيان تلقت "فلسطين اليوم" نسخة عنه، أن عباس حاول في الآونة الأخيرة إفشال مؤتمر دولي مناصر للقضية الفلسطينية عبر مطالبته لعدد من المشاركين بعدم حضور المؤتمر، مبيناً بالقول:" إنه يحاول إفشال كل نشاط أو مؤتمر يناصر القضية الفلسطينية".

واعتبر أبو راشد هذه المحاولات إجراماً بحق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مشدداً على أن الحملات الأوروبية لكسر الحصار لن تتوقف.