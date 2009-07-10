الخليل: مخابرات السلطة الفلسطينية تعتقل خمسة أشقاء من كوادر حركة الجهاد الإسلامي

فلسطين اليوم : الخليل

اعتقل جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية اليوم الجمعة، خمسة أشقاء من عائلة ازغير في مدينة الخليل، جنوب الضفة المحتلة.

وقال مصدر مسؤول في الحركة لمراسل "فلسطين اليوم" :" إن جهاز المخابرات يشن حملة مجنونة ضد كوادر وأنصار الجهاد الإسلامي في الضفة، لاسيما في محافظة الخليل".

وأضاف هذا المصدر:" أن التحقيقات تنصب مع المجاهدين حول اتصالاتهم بغزة"، لافتاً إلى أنه يجري تعذيبهم للضغط عليهم لتسليم أسلحة ووقف نشاطاتهم في الحركة.

وأوضح المصدر ذاته، أن التحقيقات تجري بهدف إعطاء معلومات حول كيفية إرسال الأموال، ووسائل العمل، والنشاط والخطط وطرق الاتصال.

على صعيدٍ منفصل، أفرج جهاز المخابرات العامة في الخليل اليوم، عن المجاهد عامر النتشة أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في المحافظة.

وأفاد مراسلنا أن اعتقال المجاهد النتشة دام قرابة أربعين يوماً.