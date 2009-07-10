ساركوزي: هجوم إسرائيلي على إيران سيكون « كارثة مطلقة »

فلسطين اليوم-وكالات

حذر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إسرائيل من شن هجوم عسكري ضد إيران.

وقال ساركوزي في وقت متأخر مساء أمس الخميس على هامش قمة الثماني في مدينة لاكويلا الإيطالية إن القيام بمثل هذا العمل العسكري ضد إيران سيكون "كارثة مطلقة".

وشدد الرئيس الفرنسي على أهمية أن تتعامل إسرائيل مع الوضع بهدوء مؤكدا في الوقت نفسه أن المجتمع الدولي سيواصل مساعيه الرامية لايجاد حل للخلاف النووي مع طهران عبر المفاوضات.

وكانت مجموعة الثماني طالبت القيادة الإيرانية مجددا بالتفاوض بشأن برنامجها النووي المثير للخلاف. وجاء في بيان صادر عن القمة: "نأمل بشدة أن تستغل إيران الفرصة، وتعطي فرصة للدبلوماسية".

ومنحت مجموعة الثماني ايران فرصة حتى أيلول (سبتمبر) المقبل للتوصل الى حل للخلاف.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما نفى التكهنات التي ذكرت أن واشنطن أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لتوجيه ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية.