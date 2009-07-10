أزعج النحل بالخطأ فتلقى 200 لسعة

فلسطين اليوم-وكالات

تسبّب تعثر بريطاني وسقوطه أرضا بإثارة عدد كبير من النحل الذي هاجمه ولسعه أكثر من 200 مرة.

وأفادت صحيفة 'دايلي تلغراف' البريطانية ان الضحية، الذي لم يتم الكشف عن هويته، نقل بعد أن هاجمه النحل في بلدة بالدوك شمال العاصمة لندن في سيارة إسعاف إلى المستشفى، فيما لا يزال وضعه الصحي مجهولاً.

وقال المتحدث باسم خدمة الإسعاف في شرق إنكلترا غاري ساندرسون ان المسعفين عالجوا الرجل في مكان الحادث قبل نقله إلى المستشفى.

وأضاف 'يبدو انه سقط عن طريق الخطأ وأزعج النحل الذي هاجمه ولسعه أكثر من 200 مرة'.