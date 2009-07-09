افغانستان: ضابط اميركي يطالب بمزيد من القوات الافغانية والطواقم المدنية الاميركية

فلسطين اليوم-وكالات

طالب قائد قوات الـ"مارينز" المتمركزة في جنوب افغانستان الاربعاء بمزيد من قوات الامن الافغانية ومن الطاقم المدني الاميركي لدعم العملية الواسعة النطاق التي تنفذ في احد معاقل طالبان في جنوب افغانستان.

وقال الجنرال لاري نيكولسون خلال مؤتمر عبر الفيديو مع الـ"بنتاغون": "ساكون صريحا: ليس لدينا ما يكفي من القوات الافغانية وانا اريد المزيد".

ويدعم حوالى 650 شرطيا وجنديا افغانيا حوالى اربعة الاف جندي اميركي من المارينز منتشرين منذ الخميس في اقليم هلمند لشن اوسع عملية اميركية في افغانستان منذ انتخاب الرئيس حميد كرزاي.

واضاف: "تخيلوا لو كان عندي اربعة الاف جندي من المارينز واربعة الاف من قوات الامن الافغانية فان النتائج كانت ستكون مختلفة تماما حتى وان كنا قد حققنا نجاحا خلال الايام السبعة الماضية".

واوضح ان "الجنود الافغان يزيدون من فعالية قواتنا. عندما نتنقل في منطقة هم يرون اشياء لا نراها نحن. هم يفهمون المشهد السياسي افضل منا" في وقت يسعى فيه الجيش الاميركي الى كسب ثقة الشعب.

كما طالب الجنرال نيكولسون بتعزيزات مدنية في جنوب افغانستان حيث يعمل حاليا خمسة موظفين فقط من اجل التنمية الاقتصادية والسياسية في المنطقة.

وقال ايضا: "اريد المزيد واعلم ان اخرين سيصلون. وهؤلاء سيكون عملهم مثل قوات الامن الافغانية لناحية زيادة فعالية قواتنا".