معاريف: الحكم على الأسيرة فاطمة الزق سيكون خلال الأيام القريبة القادمة

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

وجهت المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع لائحة اتهام ضد الأسيرة فاطمة الزق ( 45 عاماً)، بتهمة التخطيط ومحاولة تنفيذ عملية استشهادية داخل إسرائيل.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن الحكم على فاطمة الزق سيكون خلال الأيام القريبة القادمة, موضحةً أنه تم تجنيدها وابنة أخيها لصالح حركة الجهاد الإسلامي قبل أربع سنوات بهدف تنفيذ هجوم داخل إسرائيل في أماكن تكتظ بالسكان في القدس أو في "تل أبيب".

وادعى جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" أن التحقيقات مع الزق وابنة أخيها بينت أنهن حاولن دخول معبر "إيرز" بحجة تلقي العلاج داخل أحد مستشفيات رام الله, وهناك كان من الضروري أن يستلمن أحزمة ناسفة.