مصر توكد عقد الجولة المقبلة من الحوار الفلسطيني في موعدها

فلسطين اليوم- وكالات

أكد مصدر مصري مسئول أن الجولة المقبلة من الحوار الوطني الفلسطيني ستعقد في موعدها المقرر وهو الخامس والعشرون من يوليو الحالي ، نافيا تلقي مصر اي طلب سواء من حركه فتح او حركة حماس لتأجيل ذلك الموعد الذي جرى التوافق عليه في نهاية الجولة السادسة من الحوار في الثلاثين من يونيو الماضي .

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ'الاهرام' إن كل ما تتناوله وسائل الإعلام المختلف حول تأجيل أو إلغاء الجولة المقبلة من الحوار الفلسطيني لا صحه له حيث لم يطلب أي فصيل ذلك سواء خلال الجولة الماضية أو بعدها ، لافتا إلى أن الاتصالات لا تنقطع بين القاهرة والفصائل الفلسطينية المختلفة ، وشدد على أن القاهرة ستعمل بكل قوه لتكون الجولة المقبلة من الحوار هي الأخيرة ، حيث يفترض ان يقوم الأمناء العامون للتنظيمات الفلسطينية المختلفة بالتوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية في القاهرة في 28 يوليو الحالي عقب الجولة المقبلة من الحوار في 25 من الشهر نفسه.

وقال المصدر إن الخلاف الذي انفجر في نهاية الجولة الماضية كان حول كلمات الصياغة وليس قضايا جوهرية، وهو ما ينبئ بإمكانية حله في الجولة المقبلة والتي جرى تحديد موعدها بتوافق بين حركتي حماس وفتح وبما لا يتعارض مع الالتزامات الأخرى لمصر مثل قمة عدم الانحياز في منتصف الشهر الحالي.