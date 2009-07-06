الضميري يصف تصريحات هنية بأنها محاولة لتبرير الاعتقالات في غزة

فلسطين اليوم – رام الله

وصف الناطق باسم المؤسسة العسكرية في السلطة الفلسطينية برام الله العميد عدنان الضميري تصريحات رئيس الحكومة في غزة إسماعيل هنية حول قيام الأجهزة الأمنية بغزة بتفكيك خلايا نقلت معلومات خطيرة لرام الله وقوات الاحتلال وصف هذه الأقوال بأنها دفاع عن النفس ومحاولة لتبرئة المجموعات والخلايا التي تم كشفها مؤخراً وهي تخطط لمهاجمة الأجهزة الأمنية واغتيال شخصيات في السلطة.

وقال الضميري: "هذه الأقوال لا تساوي شيئاً وهي محاولة لتبرير اعتقال المئات من ضباط وعناصر الأجهزة الأمنية في قطاع غزة".

واتهم أجهزة أمن الحكومة في غزة بمداهمة بيوت ضباط وعناصر الأمن التابعين للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة واعتقالهم وتعذيبهم، كما اتهمها "بارتكاب انتهاكات صارخة ضد الضباط المحمين بقوة القانون بتعذيبهم والتنكيل بهم".

ورداً على سؤال حول اتهام ضباط وعناصر في الأمن بنقل معلومات لقيادة السلطة في رام الله، أجاب الضميري بالقول "إذا كان ضباط ينقلون لقيادتهم الشرعية أي معلومات فهذا واجب وحق، ولكن هذا الوضع لا أساس له من الصحة، بل محاولة لتبرير ما تقوم به حماس وقيادتها من تخطيط لمواجهة قوات الأمن الفلسطينية وإطلاق النار عليها واغتيال قيادات فلسطينية، على حد قوله.