الاحتلال يشن حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وجابت شوارعها وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم.

وتمركزت آليات الاحتلال في واد الهرية وجبل أبو رمان وجبل الشريف ودوار التحرير وضاحية البلدية والمنطقة الجنوبية والحاووز الأول والحاووز الثاني.

كما اقتحمت قوة عسكرية للاحتلال ، مدينة حلحول شمال الخليل، دون التبليغ عن اعتقالات.

وشمال الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تلفيت جنوب نابلس ودهمت عدة منازل.

وقال شهود عيان، إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت مدينة أريحا شرق الضفة الغربية، دون التبليغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوة عسكرية للاحتلال بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.