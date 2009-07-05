فياض: لا مانع أن يعيش اليهود في الدولة الفلسطينية والانتخابات التشريعية في 25 يناير 2009

فياض: لا مانع أن يعيش اليهود في الدولة الفلسطينية والانتخابات في 25 يناير 2009

فلسطين اليوم : ترجمة خاصة

رسم رئيس الحكومة الفلسطينية برام الله سلام فياض رؤيته للدولة الفلسطينية المستقبلية وقال فياض خلال مؤتمر حول الشرق الأوسط عقد في ولاية كوليرادو الأمريكية أمس السبت قائلا : اليهود "المستوطنين" الذين يختارون العيش في الدولة الفلسطينية المستقبلية سيكون مرحب بهم وسيتمتعون بالحرية الدينية الكاملة وبحقوق الإنسان الكاملة وسيتم الحفاظ علي حقوقهم المدنية ونقل موقع صحيفة معاريف عن صحيفة ( أسبان ديلي نيوز) التي أوردت النبأ بان أقوال فياض جاءت ردا علي سؤال طرحه ( جيمس ويلس) رئيس جهاز السي اي ايه الأسبق وقال ويلس لفياض يعيش داخل إسرائيل حوالي ربع مليون فلسطيني( فلسطيني 48) يتمتعون بحريه كأمله فهل في حالة أراد اليهود العيش في مدن مثل الخليل أو في مكان آخر في الدوله الفلسطينية المستقبلية وتكون تلك الدولة دولة قانون فهل سيحصل اليهود إلى نفس الحقوق التي يحظي بها فلسطيني الداخل وأضاف (جيمس ) قائلا إن سدس الدولة الفلسطينية التي ستقام سيكونوا من اليهود" المستوطنين" فهل سيحصلون علي حقوق مثل الحرية الدينية والتكلم بحريه وهل سيستطيعون النوم بهدوء دون أن يقتحم أحدا بيوتهم ويقتلهم .

رد فياض قائلا " لن أتجادل معك فالدولة الفلسطينية التي أطمح لها ستتمتع بالقيم العالية والتسامح والاحترام المتبادل وستقبل بالتغير الثقافي دون أن يظلم أحدا فيها فاليهود الذين سيختارون العيش فيها سيحظون بجميع الحقوق التي سيحصل عليها كل مواطن فلسطيني

وتطرق فياض للانتخابات الفلسطينية قائلا إن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد في شهر يناير العام المقبل 2010 وهذا ليس سرا فحماس غير معنية بإجرائها .