زوارق الاحتلال تطلق عدة قذائف تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل غزة

فلسطين اليوم: غزة

استأنفت الزوارق الحربية الإسرائيلية قبل قليل، استهدافها لمراكب الصيادين قبالة سواحل مدينة غزة.

وذكر شهود عيان أن زوارق الاحتلال التي تجوب عرض البحر بشكل استفزازي وعلى مدار الساعة، أطلقت عدة قذائف صوب مراكب الصيادين قبالة شاطئ بحر منطقتي الواحة و السودانية شمال غرب المدينة، ما ألحق في بعضها أضراراً مادية دون أن يبلّغ عن وقوع إصابات.

وأضافت المصادر أن القصف الإسرائيلي الهمجي نجم عنه أصوات انفجارات قوية جدا، وخلق حالة من الرعب والهلع في صفوف المصطافين في المنطقة الذين يقصدون البحر للترويح عن أنفسهم من حرارة الجو المرتفعة، حيث غادر غالبيتهم المكان خشية على حياتهم وحياة أطفالهم.

يشار إلى أن هذه المنطقة كانت شهدت قبل ثلاثة أعوام، وتحديداً في التاسع من حزيران 2006، مجزرة بشعة راح ضحيتها سبعة من أفراد عائلة غالية عندما استهدفتهم البوارج الحربية وهم يتناولون طعام الغداء على شاطئ البحر.