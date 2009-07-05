الاحتلال ينقل مجموعة من متضامني سفينة « روح الإنسانية » لمطار اللد تمهيداً لترحيلهم بالقوة

فلسطين اليوم : غزة

استنكرت الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار عن قطاع غزة استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز متضامني سفينة "روح الإنسانية" التي اقتحمتها على مشارف قطاع غزة الثلاثاء الماضي.

وأشارت الحملة في بيانٍ صحفي وصل "فلسطين اليوم" نسخةً عنه، إلى أن سلطات الاحتلال قامت بنقل مجموعة من المتضامنين الأجانب من مكان احتجازهم في منطقة الرملة داخل الخط الأخضر عصر اليوم إلى مطار "بن غوريون" (اللد) تمهيداً لإبعادهم بالقوة في وقت لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز بقية المتضامنين من بينهم الحائزة على جائزة نوبل للسلام موريد ماجوير وصحفيو قناة الجزيرة في ظروف قاسية.

وأكدت الحملة أن السيدة ماجوير تواصل إضرابها عن الطعام رفضاً لاعتداء الاحتلال على سفينة "روح الإنسانية" واحتجاز ركابها وتضامناً مع أحد عشر ألف أسير فلسطيني تعتقلهم قوات الاحتلال الإسرائيلي وتحرمهم من ابسط حقوقهم.

وأدانت الحملة منع قوات الاحتلال الإسرائيلي حصول السيدة ماجوير على أدويتها الخاصة، معربةً في ذات الوقت عن قلقها تجاه سلامتها الصحية.

وحملّت الحملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة طاقم وركاب السفينة المحتجزين، مجددةً دعوتها للمجتمع الدولي للتدخل من أجل الإفراج عن كافة المتضامنين وتأمين سلامتهم كذلك العمل على رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح كافة المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع.